Por volta das 11h21min do dia 08mai17 policiais militares de Guaimbê estavam patrulhando a Via de Acesso Gonzo Hataka – KM 01 – e se depararam com Carlos Rogério da Silva Costa, RG 33.213.417/SP, que transitava pela via em atitudes suspeitas. Foi então abordado para fiscalização de trânsito visto que conduzia o veículo Gol de cor branca; após consulta foi constatado via COPOM que Carlos estava sendo procurado pela justiça por motivos de pensão alimentícia.

Diante disto foi detido e conduzido ao DP, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

O veículo foi removido ao pátio por questão de licenciamento e as medidas administrativas também foram tomadas.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I