No último domingo (19), a Prefeitura de Lins através da empresa JOTA –Consultorias e Serviços Administrativos realizou o último dia de provas do Concurso Público 001/2016. Ao todo foram três dias de avaliações, aplicadas para diferentes cargos, que iam desde serviços gerais a promotor.

O Gabarito das últimas avaliações estará disponível a partir dessa terça-feira (21), no site da empresa e também divulgado na página do facebook da Prefeitura. De acordo com a comissão organizadora do concurso, 13.441 pessoas se inscreveram para as provas, que terão resultado divulgado no mês de março, provavelmente na próxima semana.