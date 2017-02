A Diretoria de Cultura e Gerencia de Turismo, em parceria com a Miss Regional be emotion, irá realizar no dia 03 de junho a escolha da Miss Lins, vinculado a Band e Polishop.

O evento que acontecerá na Casa da Cultura, faz parte do Miss Regional be emotion, que é o único concurso de Miss com prerrogativa oficial para candidatar as ganhadoras das cidades locais a pré seletiva do concurso Miss São Paulo e consequentemente ao concurso oficial de Miss Brasil.

As inscrições já estão abertas no site da empresa responsável (http://www.missregionalbeemotion.com.br/) e são gratuitas. Para participar a candidata interessada deve preencher os seguintes requisitos:

Ter entre 18 a 26 anos até o dia 01 de outubro de 2017

Ter no mínimo, 1,68m (um metro e sessenta e oito centímetros) de altura.

Não ser ou ter sido casadas, ter tido um casamento anulado, ter ou ter tido união estável, ou ter dado à luz uma criança.

Não ter filhos.

Não estar grávida.

Ser cidadã brasileira há, no mínimo, 12 meses antes da data de realização do Concurso.

Ser representante da cidade do concurso, comprovando essa situação de uma das seguintes formas:

Apresentação de uma conta de telefone fixo, serviço público, banco ou cartão de crédito em nome da candidata.

Apresentação de uma conta de telefone fixo, serviço público, banco ou cartão de crédito em nome de um dos pais, irmãos e/ou avós da candidata.

Apresentação de um ofício da Prefeitura Municipal ou um órgão associado (Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura ou outro) indicando a legitimidade da candidata como representante do município.

Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida, expondo suas partes íntimas.

Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo explícito.

Ter Nível Superior completo ou incompleto.

Não ter sido participante do concurso MISS SÃO PAULO OU MISS BRASIL – ou seja, vencedora de um concurso municipal ou estadual – na edição imediatamente anterior do concurso (MISS SÃO PAULO ou MISS BRASIL 2016).

Não ter sido vencedora de um concurso MISS SÃO PAULO em edições anteriores.

Não ter sido vencedora de um concurso MISS BRASIL em edições anteriores.