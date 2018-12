Fazendo parte da programação natalina realizada pela Prefeitura de Lins, será realizado neste sábado (08), o tradicional Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Jovem de Lins.

Este ano, a Orquestra trará uma novidade, todos os solistas serão homens, apenas a Ave Maria, canção de Bach-Gounod, será cantada pela solista Lívia.

Segundo o regente da OSJL, Fernando Paluan, “será um concerto muito bonito, buscamos apresentar algo diferente, com repertório bem preparado e bem feito. Peço para que o público leve os celulares para a apresentação. Será o último concerto do ano de 2018, queremos que o público volte para seus lares com os corações felizes e cheios de paz”, declarou.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Lins conta com o apoio da Prefeitura de Lins, patrocínio da Lei de Incentivo a Cultura, Bradesco, Usina Lins e realização do Ministério da Cultura.

O evento será às 20h30, na Casa da Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, 111.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins