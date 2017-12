Fazendo parte da programação natalina realizada pela Prefeitura de Lins, acontecerá neste sexta (08), o tradicional Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Jovem de Lins, às 20h30 na Catedral de Santo Antonio (Rua XV de Novembro).

Atualmente a Orquestra conta com 85 integrantes, entre instrumentistas e coralistas. A OSJL reúne músicos de várias cidades do entorno de Lins, como Promissão, Penápolis, Duartina, Cafelândia, Bauru, Marília, Novo Horizonte e Rio Preto. O regente titular é o maestro João Fernando Paluan.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Sinfônica Jovem de Lins foi uma excelente iniciativa cultural lançada em novembro de 2011, com a realização de seus primeiros concertos e a sua criação oficial. Um dos fundadores e atual Presidente da Orquestra é Ronaldo Tozzi Meneguello, que junto ao Gerente da Orquestra, Rubens Meneguello Jr. e ao Diretor Municipal de Cultura, Francisco Di Mauro Jr. são os principais responsáveis pela condução do projeto cultural. A Orquestra conta com patrocínio da Prefeitura de Lins, Fundação Bradesco, Supermercados Amigão, Sabesp e demais parceiros.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação