A Prefeitura de Lins, através da Diretoria de Cultura informa que será realizada na próxima quarta-feira (28), reunião na Casa da Cultura, às 09h, Av. José da Conceição, 111 (próxima a Rodoviária), para tratar de questões relativas ao Desfile de 21 de Abril.

As instituições e entidades que queiram participar do Desfile Cívico em comemoração aos 98º de Lins devem trazer o histórico da Instituição. Contamos com a presença de todos.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação