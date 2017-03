A CPFL entrou em contato com o Procon através dá sua agência aqui de Lins para informar que alguns clientes procuraram a empresa na data de ontem para informar que a referida empresa alguém em nome dá empresa estava ligando e dizendo que para não contar a energia do estabelecimento o consumidor teria que depositar um valor de R$ 4.000,00, e apresentar aos técnicos qdo no ato do corte, na CPFL informa e esclarece que não tem a referida conduta de pedir para que o consumidor deposite qualquer valor para ela, antes de qualquer serviço, e ainda informa que se caso o consumidor receber telefonemas do telefone 14- 3042-0510, falando do assunto citado acima, pede para que desconsiderem o contato, desliguem e não depositem nada, pois não é dá empresa, não é consultada CPFL.

Comunicado Procon de Lins.



Fonte: J Serafim