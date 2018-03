Na noite desta segunda-feira (26), foi realizada pela Comtur – Conselho Municipal de Turismo, a palestra ‘Turismo e Hospitalidade: saiba tudo o que mudou após o MIT”, em parceria da Prefeitura de Lins e ADETEC – Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – de Lins, com o objetivo de sensibilizar a comunidade local e empresários do setor de turismo para a importância do desenvolvimento do turismo de nossa cidade, orientando o trade turístico sobre as ações imprescindíveis para a manutenção do título de Município de Interesse Turístico.

Estiveram presentes artesãos, empresários do setor de comunicação, hotelaria, agência de viagens e turismo, agentes culturais, representantes da ACELins – Associação Comercial de Lins – faculdades, alunos do curso de formação de bombeiros civis, além dos gestores de municípios da região.

O palestrante da noite foi o Consultor em turismo, Carlos Tavares, especialista em desenvolvimento de destinos, apresentando a experiência de Socorro/SP como exemplo, mostrando como o município se tornou referência em turismo acessível no país. O Comtur Lins, pretende realizar outras palestras durante o ano com a participação dos empresários do setor de turismo, objetivando a realização de ações conjuntas voltadas ao crescimento da atividade turística do município.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Cultura