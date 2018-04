Na manhã desta quinta-feira (05), foi realizada na Prefeitura de Lins, a segunda reunião do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz deste ano. Na oportunidade estiveram presentes representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Comunicação, Educação, Cultura e Esporte e lazer.

O comitê é responsável pela instância de planejamento, tomada de decisões e acompanhamento do Programa Criança Feliz, garantindo a intersetorialidade do Programa e a conjugação de esforços das diferentes políticas públicas.

O objetivo da reunião foi discutir a dificuldade encontrada pelo Programa, como a permanência de alguns visitadores, a dificuldade de famílias para realizar o acompanhamento necessário com as crianças, saída de algumas famílias, contratação de estagiários.

O Programa Criança Feliz é do Governo Federal em parceria com o município, com o intuito de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, fornecendo respostas efetivas para superação de situações de vulnerabilidade nessa etapa da vida.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lins