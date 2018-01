Na manhã desta quinta-feira (25), foi realizada na Prefeitura de Lins, a primeira reunião do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz deste ano. Na oportunidade estiveram presentes representantes da secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e lazer.

O comitê é responsável pela instância de planejamento, tomada de decisões e acompanhamento do Programa Criança Feliz, garantindo a intersetorialidade do Programa e a conjugação de esforços das diferentes políticas públicas.

O objetivo da reunião foi discutir a dificuldade encontrada pelo Programa, como a permanência de alguns visitadores e a dificuldade de famílias para realizar o acompanhamento necessário com as crianças.

O Programa Criança Feliz é do Governo Federal em parceria com o município, com o intuito de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, fornecendo respostas efetivas para superação de situações de vulnerabilidade nessa etapa da vida.

Em novembro deste ano, será feito processo seletivo com alunos do 3º ano do curso de psicologia. Interessados em participar do Programa Criança Feliz, enviar e-mail para: semas.programas@lins.sp.gov.br

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação