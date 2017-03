Na segunda-feira (13), houve uma reunião com o Presidente do Sindicato Rural de Lins, Luis Alfredo Marques, acompanho do vice-presidente André Junqueira. Na ocasião o chefe de gabinete Nilton Nunes também participou da reunião que começa a organizar a maior festa de Lins e região, a Expolins 2017.

A festa que vem crescendo a cada edição, reuniu cerca de 20 mil pessoas em sua última edição e neste ano deverá ter uma nova data.

Nova reunião será marcada, para acertar detalhes da 41º Expolins.