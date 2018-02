Uma ideia simples e criativa vem chamando atenção dos amantes dos animais de estimação em São José do Rio Preto (SP).

Uma comerciante da cidade está alimentando animais de rua em comedouro feitos de cano de PVC. O sistema foi instalado na calçada da loja dela, mas agora está ganhando a internet.

Ela fotografou, colocou na rede social e em alguns dias as fotos viralizaram. Quem teve a ideia do comedouro e o bebedouro é a Wancleia Soares.

Ela conta que ficava morrendo de dó dos cachorrinhos de rua que apareciam famintos em frente à loja dela.

“Nossa até meu coração acelerou quando vi o primeiro cachorro comendo no comedouro, fiquei muito feliz. É muito bom matar a fome de um animal, não tem coisa melhor nesse mundo e em Rio Preto tem muito cachorro e gatos abandonados, estou muito feliz que deu certo”, afirma.

A invenção não fez sucesso apenas entre os cachorrinhos não, fez sucesso também nas redes sociais. Ela postou as fotos pensando só em inspirar outras pessoas.

Em três dias já são quase seis mil curtidas e mais de 31 mil compartilhamentos e o número não para de aumentar.

A Wancleia montou o comedouro de ração no balcão em frente à loja dela e com produtos simples, como tubo de PVC, cotovelo também de PVC e cola.

“Nem em 15 minutos fica pronto, é muito rapidinho, peguei na internet o modelo. É muito fácil e até criança consegue fazer”, afirma Wancleia.

Confira como fazer

Cano PVC 100 milímetros de 80 centímetros

Dois cotovelos de cano de PVC de 90º

Tampa de PVC

Cola

Como fazer: Colar os dois cotovelos na base do cano, formando uma base para a ração ou a água ficar. Depois de colocar o alimento, use a tampa para fechar o outro lado do cano.