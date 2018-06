Foi realizado no Templo Taissenji – Matriz Espiritual do Budismo Primordial do Brasil -, o culto em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa e da religião budista primordial.

Estiveram presentes, o Prefeito em exercício, Carlinhos Daher, Emílio Okamoro, Presidente do Templo e demais autoridades.

Para Carlinhos, “é uma noite especial onde comemoramos os 110 anos da imigração japonesa e do budismo em nosso país. Tenho grandes amigos na colônia japonesa e também tenho uma grande admiração por todos que aqui estão e gostaria de agradecer a todos que escolheram Lins para fazer aqui sua casa”, declarou o Prefeito em exercício.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins