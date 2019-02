O Linense deu mais uma prova neste domingo, 10, que é um visitante indigesto no Campeonato Paulista da Série A2. O Elefante visitou o Taubaté no estádio Joaquinzão, pela sexta rodada, e venceu o Burro de virada por 2 a 1. Esta foi a terceira vitória da equipe fora de casa em três partidas como visitante no estadual. Os gols do jogo saíram no segundo tempo. Cesinha fez para o Taubaté, e Diego Felipe e Gedeilson viraram para o Linense.

FIM DA INVENCIBILIDADE NO JOAQUINZÃO

O Taubaté, que há um ano não era derrotado em casa, perdeu a invencibilidade no Joaquinzão. Este revés, aliás, foi também o primeiro do técnico Marcelo Martelotte em casa.

PRIMEIRO TEMPO

O Linense soi superior ao Taubaté no começo de jogo. Com o domínio no meio de campo, impediu os donos da casa de criarem jogadas e buscou bastante o gol. O Burro, que teve dificuldades para trocar passes e não conseguiu criar no começo do jogo, só equilibrou a partida após os 30 minutos. Nos acréscimos, a partida ficou paralisada porque Diego Silva, do Linense, teve que ir ao hospital de ambulância. O jogo só foi reiniciado quando a ambulância retornou.

SEGUNDO TEMPO

Logo aos quatro minutos, o Taubaté fez o primeiro gol. Erik cobra escanteio pela direita, e Cesinha marcou de cabeça. O Linense se lançou ao ataque para empatar o jogo. E conseguiu. Aos 19, Thiago Humberto fez um cruzamento preciso na área, e Diego Felipe fez o gol de cabeça. A virada do Elefante saiu aos 25 minutos. Vinícius carregou a bola até a linha de fundo e cruzou. A bola passou por todo mundo até encontrar Gedeilson, na segunda trave. O camisa 2 tocou para as redes e virou o placar. Em vantagem, o Linense passou a administrar o resultado, enquanto o Taubaté não conseguiu criar chances claras para empatar.

CLASSIFICAÇÃO

Com esta vitória, o Linense pula da sétima para a terceira colocação da Série A2, com 11 pontos. O Taubaté, que era o segundo antes do início da rodada, caiu para o quinto lugar, com dez.

PRÓXIMA RODADA

A sétima rodada da Série A2 será disputada nesta quarta-feira, 13. O Taubaté recebe o Atibaia, às 20h, no estádio Joaquinzão. O Linense encara a Portuguesa, no mesmo horário, no estádio Gilbertão.

FICHA TÉCNICA

Esporte Clube Taubaté:

Rafael Roballo;

Cesinha, Henrique e Samuel;

Jean (Lima), Moradei (Claudinho), Eliventon, Ricardinho e Erik;

Juninho e Edurado (Jeffinho).

Técnico: Marcelo Martelotte

Clube Atlético Linense:

Igor;

Gedeilson, Magno Alves, João Paulo (Felipe Costa), Wellington (Franco Peres) e Vinicius;

Diego Silva (Diego Felipe), Kássio e Thiago Humberto;

Henrique Santos e Raul.

Técnico: Julio Sergio

GOLS:

Esporte Clube Taubaté: Cesinha (cabeça) 4’2T

Clube Atlético Linense: Diego Felipe (cabeça) 19’2T e Gedeilson 25’2T

CARTÕES AMARELOS:

Esporte Clube Taubaté: Samuel e Lima

Clube Atlético Linense: Raul

Público: 1.579 pagantes

Renda: R$ 26.378,00

Fonte: GLOBO ESPORTE