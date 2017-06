No último final de semana chegou ao fim mais uma edição da tradicional Festa do Padroeiro, que reuniu atrações artísticas diversas, programação religiosa, quermesse, concurso de quadrilha, festival de música sertaneja, show de prêmios e muito mais.

O evento que é uma realização da Catedral de Santo Antônio, com o apoio da Prefeitura de Lins, através da Coordenadoria Municipal de Cultura atraiu um público de aproximadamente 2 mil pessoas por noite.

Festival

No sábado (17), a festa contou com apresentações de diferentes duplas da cidade e de toda região, que animaram a noite de todos os presentes e também receberam certificado de participação.

Já no domingo (18), o evento teve início com o show do cantor Dudu França e em seguida foi realizado o 7º Festival de Música Sertaneja de Lins, com a participação de 11 duplas de todo Brasil. A disputa que consiste na avaliação da melhor melodia, letra e apresentação, foi avaliada por cinco jurados: os musico Milton Pavezzi e Mauricio Lelis, o chefe de Gabinete Nilton Nunes, o colunista social Ricardo Assef e também Rubens Meneguello Júnior, representando a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins.

Em 1º lugar ficou a dupla Edu Motta e Rangel, com a música Velho Jacarandá, representando a cidade de Getulina – SP e levando para casa o prêmio de R$3 mil. Em 2º lugar ficou a dupla Wesley & Tiago, com a música Encantos do Meu Sertão, representando a cidade de Poços de Caldas – MG, levando a premiação de R$ 2 mil. Em 3º lugar, ficou os “Os Dois Violeiros” – Fabrício Souza Feliciano e Guilherme Freitas de Souza, com a Música Festa no Céu, representando a cidade de Campo Grande – MS.

Na oportunidade o coordenador de Cultura, Francisco Di Mauro Junior, fez o uso da palavra e agradeceu a todos que compareceram e prestigiaram de alguma forma a Festa do Padroeiro, que já faz parte do calendário da cidade e se tornou uma tradição no município.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação