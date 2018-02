Com o intuito de enriquecer a formação integral das crianças com experiências culturais, formar indivíduos aptos a enfrentar os desafios da vida e a construir uma nova realidade por meio da dança, o “Bom de Nota, Bom de Dança” chega a Lins.

Ao longo de um ano, a iniciativa vai beneficiar 140 crianças e adolescentes de sete a 12 anos com aulas gratuitas de balé e danças urbanas, oferecidas no contraturno escolar. Além disso, os pequenos também vão receber uniforme e lanche após cada aula.

As atividades no município começaram nesta semana e fazem parte do Plano Anual do projeto, que vai atender também outros 630 jovens nos municípios de Batatais, Descalvado, Ribeirão Preto e Serrana.

A metodologia da iniciativa, desenvolvida pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC), busca levar aos alunos uma nova perspectiva de mundo, incentivando e integrando-os, tanto nos estudos como na dança. Entre os objetivos do projeto, também está a promoção de melhorias no desempenho escolar.

Em Lins, as aulas de balé ocorrem nas terças e quintas-feiras, na Escola José Ariano Rodrigues e na EMEF Gessy Martin Beozzo. Já as aulas de danças urbanas são realizadas nas quartas e sextas-feiras, na escola José Ariano Rodrigues e nas EMEFs Gessy Martin Beozzo e João Alves da Costa.

Ainda há vagas. Para se inscrever, basta ir aos locais de atividades nos dias de realização das aulas.

O projeto é realizado com recursos de incentivo fiscal da Usina Lins, via Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com o objetivo e missão de levar e fomentar a cultura na cidade, em parceria com a educação.

Fonte e foto: Martinez Comunicação