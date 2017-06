A Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Educação, oferece o “Se liga no ENEM”, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e vestibulares em geral. A segunda edição do projeto que aconteceu no ano passado, contou com a participação de três escolas, que juntas somaram um total de 94 alunos. 49 da EE 21 de Abril, 25 da EE Octacílio Sant’Anna e 20 alunos da EE Fernando Costa.

A secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, parabenizou os alunos e os educadores que fizeram parte desta edição, pois de acordo com ela, 70% tiveram aprovação em vestibulares de universidades públicas e particulares.

Projeto

O ENEM é atualmente a principal forma de ingressar em um curso superior, no Brasil. Quase todas as universidades públicas do país já aderiram à prova. De acordo com a secretaria municipal de Educação, o “Se liga no ENEM”, tem objetivo de proporcionar aos estudantes de escolas públicas maiores chances de ingresso em universidades e fazer também com que a educação seja acessível a todos, estimulando os jovens que estão concluindo o Ensino Médio a prosseguir no Ensino Superior.

A Secretaria de Educação está selecionando professores, para no segundo semestre de 2017 dar início ao cursinho, que conta com aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Produção Textual e Atualidades.

O “Se liga no ENEM”, é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Lins aos alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas do município. Em breve será divulgado a dada de inscrição e início nas aulas.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação