Com 19 jogadores no elenco, o Linense segue treinando de olho na estreia da Copa Paulista, no dia 8 de julho, fora de casa, contra a Ferroviária. Com limite de incrição de 28 atletas, o técnico Altair Coimbra aguarda por mais jogadores para fechar o grupo de jogadores, que será mesclado com remanescentes e reforços.

O grande objetivo dos clubes que disputam a Copa Paulista é conseguir o título e a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2018. Mesmo classificado para a competição nacional na próximo temporada, o discurso do treinador do Linense é de conquistar o bicampeonato da competição.