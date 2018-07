Na manhã desta segunda-feira (16), o Prefeito, Edgar de Souza, visitou o Edifício Dr. Paulo Magalhães para conferir de perto, a rotina dos alunos que estão participando das atividades recreativas da Colônia de Férias.

Com todas as vagas esgotadas, a 2ª edição da Colônia de Férias do Projeto Varanda – Viver com Arte -, em parceria com a Prefeitura de Lins e a Sim Consultoria, realizará até esta sexta-feira (20), atividades esportivas, recreativas, passeios e lanches para as crianças participantes.

Mais de 400 crianças, de 4 a 12 anos, estão participando da colônia de férias. As atividades recreativas tem início no período matutino, às 08h30 e término às 11h30, no período vespertino, tem início às 13h30 e término às 16h30.

Cerca de 15 professores e 10 estagiários da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL -, Secretaria Municipal de Educação –SME – e Projeto Varanda – Viver com Arte – estão encarregados de levar diversão às crianças.

O Polo I está localizado na Rua Regente Feijó, 52, no Edifício Dr. Paulo Magalhães, para mais informações, ligue no número: (14) 3522-1598.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins