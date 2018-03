Um colombiano de 36 anos foi preso em Campinas (SP) nesta quarta-feira (28) suspeito de agredir a mulher com uma mangueira de gás de cozinha. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 28 anos relatou que as agressões começaram na tarde de terça (27) e só pararam com a chegada dos policiais. O homem alegou que suspeitava de traição.