O Corpo de Bombeiros e funcionários do Departamento de Água e Esgoto de Penápolis, o Daep, realizaram o resgate de uma cobra Sucuri que estava enrolada na tubulação externa do Centro de Captação de Água, às margens do Ribeirão Lajeado, próximo ao bairro Santa Terezinha.

A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (03).

Fonte e foto: Folha da Noroeste