Na última quarta-feira (10), o prefeito Edgar de Souza se reuniu em seu gabinete com o presidente do CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Edson Gabriel Junior e demais membros do conselho.

O objetivo da reunião era tratar sobre a campanha que será realizada no mês de maio, onde no dia 18 acontece o Dia Nacional contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescente. Durante o encontro foi discutido sobre parcerias para aderir à campanha e também para apoiar o evento principal, que será realizado no dia 23 de maio, na Casa da Cultura, ás 19h, com uma palestra ministrada pelo Dr. Augusto Cassia Bava Junior, professor da Unesp de Araraquara-SP, que discutirá o assunto com todos os presentes.

De acordo com Edson Gabriel, a campanha realizará ainda no dia 18 de maio um “adesivasso” na Rua Floriano Peixoto, com a presença de jovens e adolescentes de entidades do município, com entrega de panfletos, para conscientização da população.

“O CREAS estará realizando também palestras sobre o tema nas entidades sociais do município e diversas ações estarão sendo realizadas pelo CMDCA durante todo o mês de maio. Nosso intuito é conscientizar a população sobre o tema e a importância dessa luta”, finalizou o presidente do conselho.

