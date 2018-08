O Clube Atlético Linense (29) , faz doação de coletes e bolas para projeto social Toque Vidas , desenvolvido na igreja Jesus Cristo é poder ,localizado na rua Bauru , 676, no Bairro do Ribeiro .

O Projeto Social Toque vidas é Gratuito e oferece aulas de Futebol , Coreografia Infantil , Inicial Musical para crianças de 07 a 15 anos o projeto atende a comunidade em geral da cidade de Lins. As aulas de futebol acontecem de segunda-feira e Quinta-feira das 16h30 às 18h30 e Sábado às 9h00. Aos sábado o projeto oferece aula de Iniciação Musical e Coreografia infantil.

As crianças do projeto agradecem ao Clube Atlético Linense pela doação das bolas e coletes .

Seja Sócio Torcedor do CAL.

Então, não perca tempo e associe-se e ajude o CAL RUMO A SÉRIE A1 DO PAULISTA!

www.linense.eusoutorcedor.com.br.

Fonte e foto: CAL