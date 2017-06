O Clube Atlético Linense apresentou na manhã desta segunda-feira (26/06), a nova camisa oficial para a disputa da Copa Paulista de 2017, comemorando os seus 90 anos de existência, destacando-se pelo selo comemorativo da data, na cor dourada, posicionado no meio da camisa e ao lado direito do escudo do Elefante da Noroeste.

Mais uma vez fica bem evidente a excelente qualidade dos produtos fornecidos pelo patrocinador Karilu Uniformes Esportivos, empresa sediada em Londrina (PR), cuja parceria com o Clube Atlético Linense se mantém há três anos com o maior sucesso.

O Linense fará a sua estreia na Copa Paulista de 2017 no próximo dia 8 de julho, às 17h00, na Arena da Fonte Luminosa, onde irá enfrentar o time da Ferroviária, em partida válida para a segunda rodada da competição.

Fonte e foto: Calinense