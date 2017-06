Na última quinta-feira (01), os representantes dos municípios integrantes do Circuito Turístico Coração do Tietê e convidados, se reuniram para a formação de uma nova região turística, a fim de atender requisitos do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo. O Circuito é formado pelos municípios de Lins, Sabino, Promissão, Guaiçara, Pongaí, Uru e Cafelândia e é presidido pela Gerente de Negócios do Turismo de Lins, Maria Carolina Pereira.

De acordo com ela, a intenção é formar uma nova região entre esses municípios, além dos municípios de Irapuã, Borborema, Sales, Novo Horizonte, Reginópolis, Mendonça, Ubarana e Adolfo. “A ideia de criar uma nova região turística tem o objetivo de facilitar a articulação regional, pois hoje as regiões turísticas existentes tem muitos municípios, o que dificulta essa articulação, além da distância geográfica entre os municípios muitas vezes também ser um empecilho”, explica Maria Carolina.

Os municípios que não estiverem articulados regionalmente não poderão participar do Programa de Regionalização, consequentemente estarão fora do Mapa do Turismo Brasileiro e não poderão solicitar recursos do governo federal para a área de turismo. Os municípios do Circuito Turístico e também os municípios convidados terão até o dia 14 de junho para entregar o termo de adesão a nova região turística para que seja formalizada a criação da mesma pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. O nome da nova região será Região Turística Coração do Tietê.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação