Será realizado em nossa cidade, o Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo, onde visa promover a difusão cultural por meio da realização de espetáculos em diversas linguagens artísticas em cidades do interior e litoral, busca também, atuar na formação de público e no acesso da população à diversidade artística.

O programa é executado pela organização social de cultura Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA).

O Circuito Cultural Paulista chega a nossa cidade no dia 24 de março com o show da ex – componente da banda do programa Altas Horas, a cantora Graça Cunha. O show será realizado na Casa da Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, 111.

A Prefeitura de Lins convida toda a população a participar.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação