Foi realizado nesta segunda-feira (05), o primeiro dia de inscrições do Projeto Varanda – Viver com Arte. Centenas de pais e responsáveis matricularam seus filhos no projeto que é mantido pela Prefeitura de Lins através da SIM Consultoria.

As inscrições seguem até sexta-feira (09), interessados ir até a o Edifício Paulo Magalhães, das 8h às 20h, na Rua Regente Feijó, 52 – Centro.

As vagas são para as Unidades 01 – Paulo Magalhães no período da manhã e da tarde e 02 – EMEF João Alves Costa – CAIC no período da tarde, das 13h às 17h.

As atividades do projeto são desenvolvidas em quatro pilares: Varanda Período Integral, Varanda Escola Aberta, Varanda Esportiva e Varanda Cultural.

Varanda “Período Integral”

Atende cerca de 500 alunos da Rede Municipal de Ensino, Estadual e Particular de segunda a sexta-feira das 7h30 às 10h45 e das 13h30 às 16h45.Os alunos recebem apoio pedagógico, aulas de teatro, música, recreação, informática, circo ejudô.

Varanda “Cultural”

Atende aproximadamente 900 alunos, com atividades culturais que serão abertas ao público em geral, com aulas de mangá,mix-dance, ballet, dança de salão, street dance e teatro.

Varanda “Treinamento”

Atende aproximadamente 450 alunos, com o objetivo de montar equipes de rendimento que irão representar o município de Lins em campeonatos regionais, estaduais, entre outros.

As aulas serão de voleibol,(Ginásio Nico Garcia), judô (Centro de Treinamento de Artes Marciais), futsal (CSU – Centro Social Urbano), futebol (CSU – Centro Social Urbano), basquetebol (Centro de Formação Mirim/ Ginásio Nico Garcia/Parte Física treinamento Academia Corpo e movimento/ E.E Dom Henrique Mourão), natação (CSU – Centro Social Urbano), handebol (Quadra do Ribeiro/ CSU – Centro Social Urbano), atletismo(Pista de Atletismo) e ginástica artística (Ginásio do Rebouças).

Fonte e foto: Codec