Na manhã da último sábado (27), foi realizada a Festa de Maria Auxiliadora – Patrona do CEMIC e também a comemoração de 50 anos do Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade. Na oportunidade o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, esteve representado o prefeito Edgar de Souza, ao lado de diversas autoridades do município.

O evento festivo teve início com a Caminhada Histórica, que deu a largada na rampa da Prefeitura Municipal e seguiu caminho até a sede do CEMIC, onde foram realizadas apresentações culturais e esportivas, com a participação de todos os alunos da instituição.

O CEMIC, que é uma associação sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, tem a finalidade de oferecer e desenvolver educação complementar para cidadania e para o desempenho de atividades básicas de crianças e jovens da cidade.

Atualmente o centro conta com 533 inscritos, sendo 382 de 6 a 16 anos e 151 de 15 a 17 anos. Todos participam de projetos e programas de atendimento à família, enfrentamentos à pobreza, inclusão no mercado de trabalho, qualidade de presença educativa e trabalho conjunto.

Luiz Henrique parabenizou o trabalho que vem sendo realizado ao longo de todos esses anos dentro do CEMIC e afirmou estar se sentindo muito feliz em representar o prefeito de Lins em um evento tão especial. “Em nome do prefeito quero desejar vida longa ao Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade, que realiza programas incríveis com crianças e jovens do município”, finalizou.

Fonte e Foto: CODEC – Coordenadoria de Comunicação