Um cavalo, que está em um pasto no Jardim das Flores, em Guaiçara, está sendo vítima de maus-tratos.

Segundo informações de moradores, o proprietário do animal anda toda a cidade carregando entulho na carroça que o cavalo puxa.

Ainda de acordo com os denunciantes, o equino está muito doente e judiado.

O cavalo estaria com as genitálias infeccionadas, as costas em carne viva e os ouvidos cheios de bichos.

Fonte e foto: Rádio Amiga Fm