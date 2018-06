Até agora, três carros já passaram por perícia, mas nenhum indício de que a vítima esteve neles foi encontrado. De acordo com o tio de Vitória, dois adolescentes prestaram depoimento dizendo que viram a menina conversando com um homem perto de um veículo.

O servente de pedreiro, que está preso temporariamente por ter dado seis versões diferentes sobre o caso, contou à policia que Vitória foi levada por um casal que seguiu de Mairinque até Araçariguama para cobrar uma dívida de tráfico de drogas. No dia em que ela desapareceu, o carro do casal estava na oficina. A dupla já foi ouvida pela polícia diversas vezes e, em seguida, liberada.

Análises feitas no corpo de Vitória indicaram que ela foi morta no mesmo dia em que desapareceu. A causa da morte foi asfixia, provocada por um golpe de “mata-leão” no pescoço. A menina teve os braços e pernas amarrados com os cordões dos patins. No atestado de óbito consta que a causa da morte é indeterminada.

Celulares apreendidos

A polícia aguarda ainda o resultado da perícia que está sendo feita no Instituto de Criminalística, em São Paulo, em vários celulares apreendidos, entre eles os dos três suspeitos: o casal e o servente de pedreiro.