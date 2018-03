Um casal morreu e dois filhos sofreram ferimentos em virtude de um grave acidente ocorrido no início da tarde deste domingo (18), na estrada vicinal que liga o distrito de Três Barras à Cafelândia.

Foi uma colisão frontal entre um carro e um caminhão pipa.

As duas crianças que sobreviveram (um casal – ambos de nove anos – sendo que a menina está fazendo aniversário no dia de hoje) foram socorridas à Santa Casa de Cafelândia, onde estão em atendimento no setor de emergência.



Os motivos do acidente ainda estão sendo apurados pela Polícia Civil. O casal (de 40 e 33 anos) ficou preso nas ferragens.

O casal foi socorrido até Santa Casa de Cafelandia mas não resistiram os ferimentos e faleceram.



De acordo com amigos, eles moravam em São Paulo, mas se mudaram recentemente para Cafelândia.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

