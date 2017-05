Na madrugada deste domingo (14) policiais militares de Lins estavam em patrulhamento pelo Residencial Beatriz quando surpreenderam e abordaram um casal na prática de furto de materiais de construções nas obras ali existentes.

Eles estavam utilizando um veículo VW-Gol, na cor preta, para transportar os produtos furtados.

As partes encaminhadas à CPJ onde foram autuados em flagrante e permaneceram à disposição da justiça.

Moradores do bairro fizeram contato com a equipe parabenizando a polícia militar e informando que este veículo já estava fazendo vários furtos nas imediações.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I