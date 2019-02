Casal de Pirajuí foge de ladrões, mas é alvo de disparos no bairro Jardim do Sol em Lins

Lins – A Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar tentativa de latrocínio contra um casal que revende joias na região.

As vítimas alegam que foram perseguidas por dois assaltantes em uma moto neste fim de semana, em Lins, e que conseguiram fugir mesmo após serem alvos de disparos de arma de fogo.

Um dos projéteis atravessou a lataria e o banco traseiro do carro do casal e ficou alojado no banco do passageiro.

O fato, ocorrido no dia 8, foi registrado na terça-feira (12). As vítimas – um homem de 53 anos e uma mulher de 50 anos – contaram à polícia que foram abordados pelos criminosos em uma moto de pequeno porte quando pararam o carro em uma rua no Jardim do Sol.

De acordo com o relato do casal, o passageiro exibiu uma arma semelhante a pistola, desembarcou da moto e passou a bater no vidro da janela do carro para tentar quebrá-lo. Assustado, o homem disse que acelerou bruscamente e, na sequência, ouviu dois disparos.

Como a rua não tinha saída, ele alega que efetuou uma manobra conhecida como “cavalo de pau” para fazer o retorno. Antes de embarcar novamente na moto, o criminoso – que fugiu sem levar nada – ainda teria efetuado outros dois disparos na direção das vítimas.

Quando o casal retornou para casa, em Pirajuí, percebeu que havia uma perfuração na lataria, próximo a lanterna esquerda traseira, e que um projétil havia atravessado o banco traseiro e se alojado no banco do passageiro.

Nessa quarta-feira (13) à tarde, peritos conseguiram extrair o projétil para a realização de exames.

O caso, registrado na Delegacia de Pirajuí, será remetido à Polícia Civil de Lins para apuração.

Fonte e Foto: J Serafim Show