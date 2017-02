Nesta madrugada dois veículos bateram de frente na estrada Vicinal Guaimbe / Julio Mesquita, onde um dos passageiro veio a falecer.

Segundo costa o boletim de ocorrência, o veículo VW Fusca, trafegava no sentido Julio Mesquita a Guaimbe e o veículo Fiat Palio, sentido contrário, onde que aconteceu a batida de frente.

O motorista do veículo VW Fusca e os passageiros foram encaminhados ao Hospital das Clínicas em Marília -SP, vindo a óbito o passageiro Edmilson do Nascimento Batista de 26 anos, morador de Guaimbe.

Segundo o motorista do Fiat Palio informou que trafegava em sua mão de direção, quando ao cruzar com o outro veículo, este derivou para seu lado, não tendo tempo de desviar, onde ocorreu a colisão. A polícia Militar esteve no local do acidente.



Fonte: J Serafim