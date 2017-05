Nesta noite de sábado (20), um veículo caiu dentro do Rio Campestre em Lins.

Segundo informações do condutor, ele parou o veículo na rua Paulo Giraldi, no centro. Ao descer do veículo, puxou o freio de mão.

Mas o freio de mão não funcionou e o carro acabou descendo a rua, caindo dentro do Rio Campestre.

O veículo foi retirado do rio pelo guincho.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste