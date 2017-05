Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (2), na Rodovia SP-333, próximo do trevo que liga a estrada ao município de Oscar Bressane (43 quilômetros de Marília).

De acordo com as primeiras informações do policiamento rodoviário, o choque ocorreu entre um caminhão e um Corsa com placas de Lençóis Paulista. Os motivos ainda são apurados.

Apenas uma das vítimas ficou presa em ferragens e teve ferimentos mais graves. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas até o momento.

Viaturas do Samu, Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual estão no local. Marília Notícia

Fonte e foto: Folha da noroeste