Bombeiros tiveram trabalho para resgatar as pessoas que estavam no veículo. Vítimas tiveram ferimentos leves.

Um carro com três pessoas ficou destruído após colisão com um caminhão que transportava um trator, em trecho da Rodovia Rachid Rayes (SP-333), nesta quinta-feira (22), em Marília (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, a ocorrência foi registrada no km 342 da SP-333, que liga Marília a Assis (SP). O trecho precisou ser interditado durante a manhã para o trabalho de resgate.

Os bombeiros precisaram cortar toda a lataria do veículo para resgatar as três vítimas, o motorista e dois passageiros, que tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pela equipe de emergência e passam bem.

