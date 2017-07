Um veículo acabou caindo dentro de um rio na cidade de Lins.

O fato ocorreu no Rio Campestre, o motorista teria estacionado o veículo e puxado o freio de mão, mas minutos depois o veículo desceu uma rampa, onde veio a cair no Rio. Foi preciso de um guindaste pra retirar o veículo dentro do Rio Campestre. Ninguém ficou ferido.