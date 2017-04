Um veículo Gol foi encontrado na vicinal que liga Avanhandava a Promissão totalmente destruído por um incêndio.

O carro está no acostamento, logo após o túnel do pontilhão. O veículo está sem as placas, não se sabe se foram consumidas pelo fogo ou se foram arrancadas antes do incêndio.

Um trabalhador rural conta que viu o carro intacto no início da noite de domingo (16) quando ia para o trabalho com os companheiros, inclusive relatou que o ônibus passou bem devagar pelo local, pois tanto ele, como os colegas, achavam que alguém poderia estar precisando de ajuda, mas não avistaram nenhuma pessoa no veículo.