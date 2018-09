Na última terça-feira (25), teve início na Casa da Cultura, o Programa Mulheres de Peito, com o objetivo de conscientização das mulheres sobre a importância da realização do exame de mamografia, assim como a facilidade do acesso ao mesmo, por meio da dispensa do pedido médico, facilidade de agendamento e garantia do tratamento logo após a confirmação do diagnóstico.

O acesso para a realização de mamografia será por livre demanda, ou seja, por ordem de chegada, onde a partir das 09h, serão distribuídas 50 senhas por dia durante a semana e 25 aos sábados.

Os critérios para a realização dos exames será:

Mulheres entre 35 e 49 anos: devem estar munidas de pedido médico, cartão SUS, CPF E RG;

Acima de 50 a 69 anos, apenas RG CPF e Cartão SUS.

A carreta do Programa Mulheres estará disponível para a população até o próximo dia 09 de outubro, terça-feira. Neste período, serão ofertados exames de mamografia de rastreamento, o qual deve passar a fazer parte da rotina da vida da mulher na faixa etária preconizada.

A Casa da Cultura está localizada na Avenida José da Conceição, 111, próxima ao Terminal Rodoviário de Lins.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins