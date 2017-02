Finalista nas últimas oito edições do Campeonato Paulista e atual bicampeão, o Santos estreou ao seu melhor estilo na edição 2017 do estadual: com o ataque fazendo muitos gols. A goleada por 6 a 2 sobre o Linense, na noite desta sexta-feira, na Vila Belmiro, foi construída com dois gols de Rodrigão, e um de Lucas Lima, Vitor Bueno, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro. Thiago Santos e Gabrielzinho descontaram para o Linense.

O JOGO

O Santos fez um primeiro tempo impecável. Dominou a posse de bola, mostrou intensa movimentação, apesar de ter sido apenas a primeira rodada do Paulista, encurralou o adversário, fez dois gols, ambos com Rodrigão, e só não fez mais por questão de detalhe: Zeca acertou a trave, Rodrigão furou a bola num lance em que estava de frente para o gol. O Linense, acuado, não conseguiu fazer nada. Assistiu ao adversário.

Os donos da casa diminuíram o ritmo no início do segundo tempo e foram surpreendidos num lançamento longo para Thiago Santos, que marcou para o Linense. Não passou de um cochilo dos santistas. Logo, o Peixe acordou e voltou a tomar conta do jogo, empurrando o adversário para trás e marcando mais dois gols, com Lucas Lima e Arthur Gomes. Com a vitória garantida, o Alvinegro voltou a diminuir o ritmo e permitiu ao Linense o segundo gol, com Gabrielzinho, e uma bola na trave, com Diego Felipe. Nem incomodou os santistas, que marcara mais dois, Vitor Bueno e Thiago Ribeiro.