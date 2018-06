Nesta sexta, sábado e domingo (29, 30/06 e 01/07), será realizada na Praça Ana Amélia Beozzo Junqueira de Andrade, mais conhecida como Praça do Lins V, a Caravana da Seja Digital.

O sinal analógico da TV será desligado no dia 28 de novembro deste ano em 395 cidades do interior do Estado de São Paulo. A Seja Digital é a empresa responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital em todo o país.

Durante a ação, a população poderá tirar dúvidas sobre como ter acesso ao sinal digital e verificar se tem direito ao kit gratuito, composto por antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS – Número de Identificação Social – também é possível realizar o agendamento para retirar os equipamentos no ponto disponibilizado pela Seja Digital. Para verificar se tem direito aos equipamentos e fazer o agendamento, a população também pode acessar sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para 147.

Segundo Patrícia Viana, Consultora de Mobilização da Seja Digital, “na Caravana, a população poderá agendar a retirada dos kits gratuitos e também tirar todas as dúvidas sobre a mudança no sinal de TV e a instalação dos equipamentos”, explicou.

No local serão montadas três tendas fixas, onde os moradores poderão tirar todas as suas dúvidas sobre o agendamento da entrega dos kits gratuitos e sobre o desligamento do sinal analógico, o qual ocorrerá no dia 28 de novembro deste ano em 395 cidades do interior do Estado de São Paulo.

Na tenda da TV Digital, os visitantes poderão fazer uma “viagem no tempo”, desde o início da TV no Brasil e no mundo, até os dias atuais. Será mostrada a qualidade de som e imagem oferecida aos telespectadores pela TV digital.

A segunda tenda contará com atividades lúdicas e recreativas, com jogos e brincadeiras, além de apresentações de mágicos, mímicos, palhaços e circenses para divertir os munícipes que passarão pela Praça Ana Amélia Beozzo Junqueira de Andrade.

A terceira tenda tem foco no meio ambiente e objetivo de informar e orientar a população sobre a importância do descarte correto de televisores e demais eletrônicos quebrados, embora não seja necessário descartar os aparelhos antigos, uma vez que com o conversor instalado e antena adequada, eles continuarão funcionando após o dia 28 de novembro. Os aparelhos danificados não poderão ser descartados no lixo comum, já que os mesmos possuem metais tóxicos que podem contaminar o meio ambiente.

A Caravana Seja Digital estará localizada na Praça Ana Amélia Beozzo Junqueira de Andrade está localizada na Rua Manoel Rodrigues, s/nº. Sexta-feira estará funcionando das 09h às 17, sábado das 10h às 18h e domingo das 09h às 17h.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins