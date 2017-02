Na tarde desta segunda-feira (30), a Caravana do Globo Esporte 2017 esteve em Lins para transmissão ao vivo do programa.

A ação que já está em seu segundo ano consecutivo vai passar por mais três cidades do estado de São Paulo com o objetivo de mostrar as curiosidades, belezas e principalmente os torcedores das cidades sedes dos times do Paulistão 2017. Em Lins O Globo Esporte aconteceu na Praça Coronel Piza, dando destaque para o Clube Atlético Linense.