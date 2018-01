Pelo segundo ano consecutivo, a caravana do Globo Esporte estará na nossa cidade de Lins, nesta quarta-feira (17).

O já famoso programa esportivo será mais uma vez apresentado por Ivan Moré e Caio Ribeiro e será transmitido ao vivo desde a nossa Praça Coronel Piza, para todo o Estado de São Paulo e onde o grande destaque da emissão será o nosso querido Elefante da Noroeste.

A caravana do Globo Esporte está já no seu terceiro ano e vem rodando pelas cidades do interior do Estado, com a principal função de apresentar curiosidades, belezas das regiões que visita e principalmente interagir com as torcidas dos times locais.

O Clube Atlético Linense estará presente pelo seu oitavo ano consecutivo na elite do futebol paulista e o programa da próxima quarta-feira irá trazer curiosidades, a nossa mascote, a Musa do Clube Atlético Linense e muitas histórias do nosso amado Alvirrubro.

Fonte e foto: Calinense