Na última sexta-feira (27), a Via Rondon realizou com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde, uma Campanha para doação de sangue no Núcleo de Hemoterapia de Lins.

Ao todo foram arrecadas 20 bolsas de sangue, onde diversas partes da cidade, profissões e o contingente do 37º Batalhão de Infantaria Leve, aderiram à campanha, contribuindo para a renovação do estoque de sangue que atende aos hospitais de Lins.

A concessionária agradeceu o apoio de todas as entidades e organizações participantes que abraçaram e apoiaram a causa.



Fonte: J Serafim