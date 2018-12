Secretaria Municipal de Saúde

Divisão de Vigilância Epidemiológica

Programa Municipal IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS

Lins, 11 de Dezembro de 2018.

CAMPANHA FIQUE SABENDO 2018

A Secretaria Municipal de Saúde de Lins, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica e do Programa Municipal IST/AIDS/Hepatites Virais, informa o desenvolvimento da Campanha Fique Sabendo – Faça o Teste de HIV/AIDS e Sífilis” iniciada em Novembro com atividades extramuros e estendendo-se por todo mês de Dezembro em todas as Unidades de Saúde (UBS/USF) e CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento).

Durante este período foram realizados 848 testes rápidos de HIV e Sífilis, com resultados imediatos em 20 minutos, destes testados 50,8% são do sexo masculino e 49,2% do sexo feminino, 49,6% desta população estava fazendo o exame pela primeira vez na vida, a faixa etária predominante variou entre 30 a 49 anos e 14 a 19 anos devido busca ativa entre adolescentes. Quanto aos resultados foram diagnosticados 05 casos novos de HIV e 28 casos de Sífilis, onde os pacientes já estão encaminhados aos serviços de referência para seguimento e tratamento oportuno.

Para fins epidemiológicos o município de Lins registrou em 1.987 o primeiro caso de HIV, desta data em em diante até Novembro/2018 foram registrados através de notificação compulsória 763 casos entre Lins e Região; nos últimos 5 anos (2014 a 2018) foram notificados 208 casos novos, destes 131 foram Linenses, com uma média de 18 a 34 casos por ano, predominando o sexo masculino em faixa etária de 30 a 50 anos. Quanto a Sífilis nos últimos 05 anos (2014 a 2018) foram notificados 453 casos.

Os dados referem-se apenas aqueles que chegaram aos serviços de saúde, estimativas apontam que uma parcela significativa de pessoas portadoras de HIV/AIDS desconhecem seu diagnóstico e chegam tardiamente aos serviços de saúde já adoecidos.

Atualmente, o diagnóstico de HIV/AIDS é realizado através de testagem rápida no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e Unidades de Saúde, o tratamento é realizado pelo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) que atualmente conta com 227 pacientes Linenses em tratamento, sendo 147 homens e 80 mulheres, demonstrando mais uma vez a incidência da infecção no sexo masculino.

Em 1º de Dezembro foi celebrado o “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS”, reforçando assim um alerta em relação ao hábito de práticas sexuais seguras a fim de evitar o contágio desta doença que vem atravessando um período de mais de 30 anos de descoberta sem cura e com muitos casos novos a cada dia.

Reforçamos que a Campanha se estende para todo o mês de Dezembro, em todas as UBS, USF e CTA.

