No último sábado (09), foi realizada mais uma edição da campanha do Agasalho – Pedrinho & Amigos. O vice-prefeito, Carlinhos Daher, representou o Prefeito, Edgar de Souza, acompanhado de sua esposa, Fabrícia. Também estiveram presentes o Presidente da Câmara, Rogério Barros, o Vereador, Gustavo Jordani, o Coordenador da Defesa Civil, Wagner Saoncella, amigos da imprensa e demais autoridades.

O evento marcou o encerramento da Campanha do Agasalho 2018 e contou com uma manhã de ação e cidadania, com atividades diversas realizada pela Secretaria de Saúde. A Campanha do Agasalho Pedrinho e Amigos é realizada pelo Vereador e Pedrinho com o apoio da Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fundo Social de Solidariedade, Sabesp e parceiros.

Milhares de pessoas levaram para suas casas, cobertores, agasalhos e calçados que foram arrecadados durante toda campanha.

O vice-prefeito, Carlinhos, parabenizou o Vereador, Pedrinho, por mais uma realização em prol da comunidade e destacou que o trabalho do líder comunitário é de extrema importância para o município.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins