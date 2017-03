A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica informa que no período de 02 a 20 de março de 2017, está realizando no município de Lins a Campanha de Controle da Tuberculose “busca ativa de sintomáticos respiratórios”.

A Campanha tem como objetivo diagnosticar precocemente os casos de Tuberculose, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença, lembrando que os casos bacilíferos é a principal fonte de disseminação da Tuberculose, que muitas vezes é confundida com uma gripe mal curada, ocorrendo demora na procura dos serviços de saúde. Os sintomas da doença são: tosse por mais de três semanas, febre (mais frequente ao entardecer), suor noturno, falta de apetite, emagrecimento e cansaço, porém, o sintoma mais freqüente no adulto é a tosse.

Informamos que no município de Lins a Unidade de referência para diagnóstico e tratamento da Tuberculose é o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), sendo que todas as unidades do município estão preparadas para receber os pacientes sintomáticos, realizando a primeira avaliação e encaminhamentos necessários.

Portanto, todas as pessoas que apresentam tosse por mais de 3 semanas acompanhada ou não de algum dos seguintes sintomas: febre, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento e cansaço, procurem uma Unidade de Saúde para avaliação e coleta de escarro (baciloscopia) para exame em tempo oportuno, independente da Campanha, o paciente poderá procurar uma unidade de saúde caso apresente os sintomas e fazer o exame.

Ressaltamos que durante a campanha está sendo realizada busca ativa de sintomáticos respiratórios por todo o município, esperando assim identificar novos casos e iniciar precocemente o tratamento e as medidas de controle da doença.

Atenciosamente,

Enfª Juliana Sanches Ravagnani

Enfª Mariana Batelochi S. Rozeno

Interlocutora do Programa de Tuberculose

Diretora da Vigilância Epidemiológica

DVE – SESA – Lins

Claudia Regina Nunes

Secretária Municipal de Saúde

SESA – Lins