Um motorista de caminhão morreu carbonizado após perder o controle do veículo na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, durante a madrugada desta sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 2h da madrugada, na altura do quilômetro 354.

As causas ainda serão apuradas pela perícia. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a carga que era transportada consistia de postes de concreto.

O motorista seguia no sentido Capital-Interior quando perdeu o controle do caminhão, bateu no guard-rail e caiu numa ribanceira.

O veículo, que tinha placas de Hortolândia, pegou fogo. A vítima, que ainda não foi identificada, não conseguiu escapar das ferragens e morreu carbonizada no local.JC.