Alexandre Barroso será o novo Executivo de Futebol para temporada de 2019 . A informação foi confirmada pelo Presidente Leandro Asato.

Trajetória

Natural de Belo Horizonte Alexandre Barroso , com 54 anos acumula passagens por equipes como Cruzeiro , Atlético MG , Vila Nova MG, Ipatinga CRB, Cabo-friense , Uberlândia e Crac-GO . Entre 2005 e 2006 trabalhou também no Al Hilal da Arábia Saudita.

Missão.

O novo executivo de Futebol chegará com a missão de dar todo respaldo ao corpo técnico e também ajudar o Clube a retornar a A1º do Paulista.

Alexandre Barroso expressou sua felicidade em assumir o cargo de Executivo de Futebol “ Estou feliz e vim para somar e fazer com que o CAL suba para A1º do Paulista mas sei que só conseguiremos isto com o apoio de todos em especial do Torcedor do Elefante .

Fonte e foto: CAL